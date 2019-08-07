اجمل الصور عن قرب عيد الاضحى 2019 - صور تهنئة

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، عن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2019 فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 10 من أغسطس عام 2019 ميلادية، حتى يوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس عام 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وذلك فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة يتوجه الدكتور مصطفى مدبولى بالتهنئة إلى الشعب المصرى العظيم، متمنياً أن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ونقدم لكم في هذه المناسبة اجمل الصور عن قرب عيد الاضحى 2019، لكافة المجتمعات العربية والاسلامية ولكافة الأعمار من الأطفال مالشباب وكبار السن.