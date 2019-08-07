حقيقة خبر وفاة الفنان محمد عبده جراء حادث اليوم - صورة

أعاد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء 7 أغسطس 2019، تداول خبر وفاة محمد عبده الفنان السعودي الكبير أثناء تواجده في إحدى المستشفيات بالعاصمة السعودية الرياض.

وكتب أحد المواقع العربية في تويتر : "وفاة فنان العرب محمد عبده قبل قليل في احد مستشفيات السعودية ، وتركي بن فيصل يكشف رسميا تفاصيل ما حدث". فيما أعاد العشرات من النشطاء تغريد هذا النبأ العاجل.

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ولم يصدر لغاية اللحظة أي نفي أو تأكيد من الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية حول خبر وفاة فنان العرب محمد عبده، علما أن هذه الأنباء سبق وأن نشرت على نطاق واسع خلال الأيام القليلة الماضية دون رد رسمي أيضا.

محمد عبده هو فنان ومغني سعودي ولد يوم الثاني عشر من شهر يونيو 1949 ويبلغ من العمر حاليا 70 سنة، وله العشرات من الاغاني المميزة التي ستظل في عقل وبال المتابعين في الاجيال القادمة، حيث يحظى بشعبية في كل الدول العربية دون استثناء نظرا للصوت الجميل الذي يمتلكه.

ويعد محمد عبده واحدا من أشهر الفنانين في السعودية والوطن العربي، وله عدد من الألقاب أبرزها فنان العرب، ومن أبرز اغانيه "مذهلة وايوة ولنا الله"، فيما اهم البوماته "الهوى غايب، حجازي، خطأ، يا غافية قومي، عمري نهر"، والعشرات من الالبومات الاخرى التي حققت نجاحا باهرا.