من هو خطيب يوم عرفة 1440

يسأل الكثيرون في مختلف الدول العربية والاسلامية، عن هوية خطيب يوم عرفة 1440، والتي تصادف يوم السبت القادم الموافق 11 آب أغسطس، لكن حتى اللحظة لم تفصح المملكة العربية السعودية عن هوية هذا الخطيب.

واختلف العلماء في سبب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم، حيث وردت عدّة أسباب لتسميته، وهي: أن آدم وحواء حينما أنزلهما الله من الجنة إلى الأرض، أنزلهما في مكانين مختلفين، فكان موقع جبل عرفات هو المكان الذي التقيا فيه، وتعارفا على بعضهما فيه.

كما ورد أن جبريل كان يطوف إبراهيم عليه السلام ويعلمه المناسك والمشاهد، وكان يطوف به في الجبل، ويردد له قوله "أعرفت، أعرفت"، وكان يرد عليه بقوله "عرفت، عرفت".

من جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز لأي بلد إسلامي تحديد يوم عرفة وعيد الأضحى حسب رؤيته للهلال إذا كان مخالفًا لما عليه دولة السعودية، وإلا أدى ذلك إلى اختلاف الأمة وشتات ذهن حجاج بيت الله الحرامز

بيد أن شبكة الأخبار العمانية ذكرت في تغريدة أنه لم يثبت رؤية هلال ذي الحجة اليوم الخميس وبالتالي فإن عيد الأضحى سيصادف يوم الاثنين الثاني عشر من آب/ أغسطس وليس الأحد كما قالت السعودية.