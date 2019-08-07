وفاة سلمان العودة بشكل مفاجئ في محبسه (شائعة)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة الداعية السعودي، سلمان العودة بشكل مفاجئ في محبسه، إلا أن مصادر مقربة نفت صحة الخبر جملة وتفصيلًا.

وفي وقت سابق، قال ابن الداعية الإسلامي سلمان العودة، إن محكمة سعودية أجلت الأحد محاكمة والده، الذي قد يواجه عقوبة الإعدام، في اتهامات تتعلق بالإرهاب. يأتي ذلك فيما عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تنفيذ حكم الإعدام بحق العودة.

وقرّرت محكمة سعودية تأجيل محاكمة الداعية سلمان العودة إلى كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك خلال جلسة الأحد (28 يوليو/ تموز)، ولم يحضر الداعية الذي يواجه عقوبة الاعدام، جلسة اليوم حسبما أفاد نجله.

وكتب عبدالله العودة في حسابه بتويتر "لم يتم إحضار والدي إلى قاعة المحاكمة"، مضيفا "الجلسة المقبلة ستكون في كانون الأول/ديسمبر".

ويعتبر العودة قريبا من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات السعودية، وهو بين عشرين شخصا تم توقيفهم في منتصف أيلول/سبتمبر 2017، وبينهم كتّاب وصحافيون، في سياق حملة قمع استهدفت معارضين في المملكة.