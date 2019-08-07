الفنانة ياسمين صبري تترشح لقائمة أجمل 100وجه في العالم

نشر الحساب الرسمي الخاص المسؤول عن مسابقة "تي سي كاندلر" العالمية عبر موقع الإنستغرام، قائمة أجمل 100 وجه في العالم للتصويت عليها، وكان من ضمن القائمة وجه عربي وحيد للفنانة المصرية ياسمين صبري.

وجاء في القائمة نجوم عالميين منهم، الأمريكي براد بيت، وليوناردو دي كابريو، والإسترالية مارجو روبي، وذا روك وزاك إيفرون، والإنجليزية إيما واتسون، والأمريكي عارض الأزياء جينيفر لورنس، وجيمس موموا، وديبيكا بادكون، وسيدهارت مالهوترا، وشاتاي أولسوي، وجان يمان، وضمّت من نجوم الرّياضة كريستيانو رونالدو، وديفيد بيكهام، وفقاً لموقع الفن.

ويذكر أن ياسمين صبري، هي مثلة مصرية صعدت سلم الشهرة سريعًا بأعمالها الفنية التي حققت شعبية واسعة في مصر والخليج والوطن العربي، واختيرت ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.