الفنان محمد رمضان وشيحة يعلقان على خبر زواجهما؟

صرح الفنان المصري محمد رمضان، بشأن ما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن زواجه السري من الممثلة حلا شيحة، قائلاً :" أنا في شغل بأمريكا، وحلا شيحة أختي الكبيرة".

ومن جانبها علقت المصرية حلا شيحة، :" هذا الخبر مضحك طبعًا، ولن أنفي، لأن الموضوع مش مستاهل أرد عليه".

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وانتشر مؤخراً صور تجمع الفنانين محمد رمضان، وحلا شيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقد البعض أنها حديثة، وأنها عقب زواجهما في الساحل الشمالي، رغم أنها كانت من كواليس مسلسل زلزال، وفقاً لموقع إرم نيوز.

ويشار الى أن حلا شيحة شاركت في بطولة مسلسل زلزال، مع الفنان محمد رمضان، والذي عرض في رمضان 2019 ، بالرغم أن شيحة غابت عن التمثيل منذ فيلم "كامل الأوصاف" الذي قدم في 2006.