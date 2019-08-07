الموت يفجع الفنانة نرمين الفقي

قالت وسائل إعلام مصرية اليوم الاربعاء ان الموت أفجع الفنانة نرمين الفقي بعد ان توفى خالها الدكتور علي كجوك ، حيث نشرت الفقي صورة لها مع خالها وكتبت:" إنا لله وانا اليه راجعون توفي إلى رحمه الله خالي الدكتور علي كجوك ربنا يرحمك حبيبي".

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "أبو العروسة 2"، وهو من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمود حجازي.

ونيرمين الفقي، ممثلة مصرية الأصل ولدت في الإسكندرية عام 1972م ودرست النجمة المصرية في جامعة الإسكندرية وتخرجت تخصص كلية التجارة واتجهت إلى العمل في مجال الإعلانات التجارية حيث ان أول عمل للنجمة المصرية نيرمين الفقي كان مسلسل "رد قلبي" عام 1998م.

اشتهرت الممثلة نيرمين الفقي بأن تكون ممثلة تلفزيونية أكثر من سينمائية كونها شاركت في مجال الأعمال الدرامية ومن أبرز أعمالها على صعيد المسلسلات: مسلسل "بنات عمري" ، "ورد النيل" ، "أحلامنا الحلوة"، "الليل وآخره" عام 2003م ،"عرب لندن" عام 2008م. من أبرز أعمال النجمة المصرية نيرمين الفقي على صعيد المسرحيات "دستور يا أسيادنا"،"أنا ومراتي ومونيكا"،"بحار الغربة".