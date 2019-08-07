الفنان تامر حسني يعلن انسحابه من لجنة The voice kids

أعلن الفنان المصري تامر حسني، عبر حسابه الشخصي في موقع الإنستغرام، عن إنسحابه من لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز The voice kids في موسمه القادم، متمنياً باختيار بديل مناسب للتحكيم .

وعلق تامر حسني بعد تساؤلات المتابعين عن مشاركته، :" لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز، انا إعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصة، هتوحشوني جدا، و يارب التوفيق لكل المواهب الجميله ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب"، وفقاً لموقع الفن

ويذكر أن برنامج ذا فويس كيدز الذي بدأ في عرض مواهب الأطفال عام 2016 ، والموسم الثاني 2018 وكانت من لجنة تحكيم تضم الفنان تامر حسني، والفنانة نانسي عجرم، والفنان كاظم الساهر، حيث فازت بلقب الموسم الأول اللبنانية لين الحايك، والموسم الثاني المغربي حمزة لبيض.