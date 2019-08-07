السعودية: رابط استعلام الدفعة 21 لحساب المواطن والتسجيل للدفعة "22" بالتفصيل

أعلن حساب المواطن، بأن المواطن في المملكة العربية السعودية سيتمكن يوم غدٍ الخميس بمعرفة صرف الدعم للدفعة "21" من حساب المواطن بواسطة استخدام حاسبة الدعم التقديرية، الذي تستمر فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية، مشيراً إلى شروط التسجيل في الدفعة 22 والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل.

شروط التسجيل في حساب المواطن الدفعة "22":

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ويقيم المستفيد من حساب المواطن بشكل دائم في المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة لمدة 90 يوماً خلال ال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من حساب المواطن في أياً من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، وفق عرب نيوز.

Advertisements

رابط التسجيل في حساب المواطن للدفعة "22" من هنا

وأشار حساب المواطن بأن التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابه الالكترونيه يستمر للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين "21"، ويمكن للمواطنين الراغبين في التعرف على قيمة الدعم المستحقة لهم لاستخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا

ويشار إلى أن برنامج حساب المواطن يعد من أهم انجازات المملكة، سعياً منها لتعويض الضرر الذي قد يلحق ببعض الأسر جرَاء التوسعات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.