السعودية: جازان تنتعش بهطول امطار غزيرة عليها

شهدت محافظات منطقة جازان، في المملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء هطول أمطار غزيرة عليها، أنعشت الجانب الزراعي في المدينة، مما يساهم في ارتفاع الانتاج الزراعي في المحافظات الجبلية.

وفور هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة استبشر المزارعون في منطقة جازان بغزارة الأمطار في هذا الوقت من العام؛ حيث يربطون بين معدلات المياه ووفرة الحصاد، بما في ذلك المحاصيل الزراعية كالحبوب بأنواعها والبُن في المحافظات الجبلية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وفق سبق، قد توقعت اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بما فيها منطقة جازان.

ويذكر بأن أكتر المناطق التي تضررت من امطار جازان، هي محافظة أحد المسارحة والعارضة والدائر وفيفا وهروب والعيدابي والحرث والطوال وصامطة وأبو عريش وجزر فرسان وصبيا وبيش وضمد ومدينة جازان.

ويشار إلى ان امطار جازان تسببت بانقطاع التيار الكهربائي وقطع بعض الطرق وجرف مركبة، وسقوط بعض الأشجار، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المفقودين، والتي تخطت حاجز تسع ساعات دون توقف، مع تحذيرات للمواطنين بعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول.