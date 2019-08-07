بريطانية تفوز بمليون دولار بأفضل معلمة في العالم

فازت معلمة الفنون والمنسوجات بمدرسة ألبرتون كوميونيتي، البريطانية أندريا زافيراكو، بجائزة أفضل معلم في العالم وقيمتها مليون دولار.

وسلم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجائزة للمعلمة الفائزة بحفل أقيم اليوم الأحد بدبي.

وفي رسالة مسجلة عرضت خلال حفل التكريم، قدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التهنئة للمعلمة الفائزة، وقالت: "لتكون معلماً عظيماً، ينبغي أن تتحلى بالمرونة والبراعة والقلب الطيب والمعطاء"، بحسب فرانس برس.

يذكر أن جائزة "أفضل معلّم في العالم" المقدمة من مؤسسة فاركي، تُعرف بأنها أكبر جائزة من نوعها تُمنح لواحد من المعلمين الذي أسهموا بمبادرة استثنائية في إطار مهنتهم، وترشح لها هذا العام 30 ألف معلم ومعلمة من 170 بلدا وجرت التصفيات النهائية بين 10 معلمين.