الفنانة آمال ماهر تتعرض للضرب من رئيس النادي الأهلي

اتهمت الفنانة آمال ماهر، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ورئيس الهيئة الرياضية في المملكة العربية السعودية، تركي آل شيخ، بالتعدي عليها بالضرب أمام منزلها بدائرة القسم.

وقدمت الفنانة بلاغا فى قسم شرطة المعادى، قالت فيه، إن تركى آل شيخ قام بضربها أمام منزلها فى منطقة المعادى، أمام عدد من رجال الأمن المحيطين بمنزلها، وطالبت آمال ماهر في المحضر الذي حمل رقم 4410 باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما حدث، وعدم تعرضه لها أو لعائلتها مرة أخرى.

في حين كشف مصدر أمنى أنه من المفترض أن يتم تحويل البلاغ إلى النيابة العامة خلال ساعات، بالإضافة إلى إخطار تركي آل شيخ والسفارة السعودية في القاهرة بضرورة مثوله أمام النيابة للتحقيق في البلاغ المقدم ضده.