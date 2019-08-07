رسالة خاطئة عبر "واتساب" تنتهي بالزواج

نشأت علاقة لينا دالبيك (37 عاما) بمايكل إيفانغلو، عندما أرسل لها عن طريق الخطأ رسالة، ليذكر نفسه بأن يشاهد فيلم "غيرلز تريب" في صالة السينما،لينتهي بهم الحال إلى الزواج بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ولكن فوجئ مايكل، عندما ردت لينا عليه برسالة على "واتساب"، تسأل فيها عن هوية المرسل، ليكتشف أنه أرسل الرسالة لشخص غريب، وبعد مرور 4 ساعات فقط من مراسلة بعضهما البعض، حددا موعدا لمقابلة.

وبالفعل، تقابل مايكل مع لينا في أحد المطاعم في واترلو لتناول طعام العشاء، ثم تقابلا في اليوم التالي لتناول وجبة خفيفة في منتصف اليوم.

وعن انطباعاتها الأولى عن مايكل إيفانغلو، تقول لينا دالبيك: كان جذابا للغاية، ولكن كان يتحدث كثيرا بسبب توتره، وكم كان ذلك رائعا.

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وأشارت لينا إلى أنها تقابلت مع مايكل، بعدما كانت غير مؤمنة بالحب، ولكنها أصبحت متأكدة بعد لقائها به بوجوده.

واقتنع كلا من مايكل ولينا أن القدر هو ما جمع بينهما، ليقوم مايكل بعد مرور أسبوعين فقط، بالتقدم بطلب يدها.

وتزوج مايكل ولينا في 7 ديسمبر/ كانون الأول، أمام 30 مدعو في حديقة موردن هاوس، جنوب غربي العاصمة البريطانية لندن.

وتؤكد لينا دالبيك، أن قصة حبها لزوجها تعطي درسا للجميع، وهي ألا يتوقفوا عن الإيمان بوجود الحب.