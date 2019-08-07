بطاقة يانصيب واحدة تحصد جائزة بقيمة 456.7 مليون دولار أمريكي!

بلغت جائزة بطاقة يانصيب واحدة مبلغ 456.7 مليون دولار أمريكي، والذي يعادل بقيمة نقدية تصل 273.9 مليون دولار نقداً.

وحصلت بطاقة يانصيب واحدة على 456.7 مليون دولار أمريكي، بسحب "Powerball" بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وقد طابقت البطاقة الأرقام المصحوبة على خمس كرات بيضاء في السحب الذي أجري السبت، والتي كانت: 22-57-59-60-66، لتطابق الكرة السادسة المعروفة بهذا السحب باسم "Powerball" الرقم الإضافية على بطاقة اليانصيب: 7.

وتبلغ احتمالات التطابق بالرقم الذي تحمله كرة "Powerball" السادسة واحداً من بين 292.2 مليون احتمال.

وقال المسئولون بأن هذا الفوز يعد ثامن أكبر ربح بتاريخ اللعبة.