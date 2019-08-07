لماذا هددت ابنة فيروز الفنان فضل شاكر؟

ردت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني ابنة الفنانة الكبيرة فيروز، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول رغبة الفنان فضل شاكر في تقديم ألبوم كامل من أغانيها، بحسب موقع المشاهير جولولي.

ريما الرحباني، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «إن إعادة أي عمل فنّي وإعادة التوزيع وإعادة التسجيل والاستغلال على الإنترنت أو عبر كافّة وسائل البث إلى الجمهور مشروط بالموافقة الخطيّة المُسبقة لجميع أصحاب الحقوق، وإنّ أيّة مخالفة لما سبق، سوف تعرّض مرتكبها للملاحقة القانونية».

من ناحية أخرى يحل الفنان اللبناني فضل شاكر ضيفًا للمرة الأولى بعد أزمته على قناة الجديد في برنامج «استقصاء» مع الإعلامي اللبناني فراس حاطوم، ولم تحدد القناة موعد بث الحلقة المنتظرة، والتي من المتوقع أن يكشف فيها الفنان اللبناني عن تفاصيل كثيرة عن أزمته مع القضاء.