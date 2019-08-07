أحلام بإطلالة رياضية في كواليس The Voice

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام مجموعة صور حديثة لها من كواليس برنامج المواهب The Voice، مع الموسيقار ناصر الصالح، في تدريبات فريقها.

الفنانة الإماراتية ظهرت في الصور بإطلالة رياضية، حيث ارتدت بنطلون رياضي من Adidas باللون الأسود، وتيشيرت أبيض بسيط، وجمعت شعرها لأعلى، وتزينت بماكياج كثيف، وانتعلت حذاء رياضي.

أحلام طلبت رأي متابعيها في إطلالتها، حيث قالت: “كيف شفتوا لوك تمرينات المشتركين من يهمني اكيد رأيكم حبيتوني باللوك سبور او تحبون علي لَبْس الحفلات؟ رأيكم يعني لي الكثير لأنكم انتوا سبب نجاحي واستمراريتي احبكم”.

جمهور الفنانة الإماراتية عبروا عن إعجابهم بإطلالتها، إلا أنهم أكدوا أن تسريحة شعرها ومكياجها الكثيف لا تتناسب مع إطلالتها الرياضية.