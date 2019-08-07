شاهد: السعودية تفتتح موفي سينما أول علامة تجارية في جدة

أعلن وزير الاعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تركي الشبانة، أمس الثلاثاء عن افتتاح ثاني سينما في جدة، موفي سينما بمجمع العرب مول، بحضور إعلامي كبير، وترحيب كبير من السعوديين، والتي تعتبر أول علامة تجارية محلية لدور العرض السينمائي في المملكة.

ونقدم لكم أبرز 6 معلومات عن ثاني سينما في جدة "موفي سينما":

1- موفي سينما هي أول علامة تجارية محلية لدور العرض السينمائي في المملكة.

2- تعتبر موفي سينما هي دار السينما الثانية في جدة.

3- تضم موفي سينما 15 شاشة عرض ذات علامة تجارية سعودية.

4- تأتي موفي سينما في جدة بإشراف إدارة وطنية مائة بالمائة.

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5- توفر صالة عرض موفي سينما تقنيات متعددة وأحجام مختلفة للمشاهدين.

6 التحقت موفي سينما بشركة فوكس سينما التي افتتحت أول دار عرض في جدة بمجمع “رد سي مول” التجاري مطلع العام الجاري بعد محطتها الأولى في العاصمة الرياض.

يذك أن السعودية تسعى إلى إنشاء نحو 350 دار سينما، تحوي أكثر من 2500 شاشة بحلول 2030، وفق رؤية المملكة، وفق صحيفة المواطن.

ويشار إلى أن الاقبال على دور السينما في السعودية متزايد، وبلغت نسبة إشغالها 95%.