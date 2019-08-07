شاهد: عبد العزيز بن فهد يتفقد احدى الأسر الفقيرة في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع للأمير عبدالعزيز بن فهد أثناء تفقده احدى الأسر الفقيرة، والاطمئنان عن أحوالهم الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

وأظهر الفيديو تواجد عبدالعزيز بن فهد في أحد بيوت الأسر المحتاجة، ويسأل امرأة من أهل البيت عن أحوالها، وأشارت بالقول أن زوجها كان قد توفي منذ ثمان سنوات، وأن ابنها مسافر إلى جنوب المملكة، ليجيبها قائلاً: "الله يرده.. ونزوجه ان شاء الله"، كما أوضحت بأن المنزل الذي تقيم به منزل والدها المستأجر، وفق صحيفة المرصد.

ويشار إلى أن عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود الابن الأصغر من أبناء الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء سابقاً ورئيس ديوان مجلس الوزراء سابقا, أمه الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم بن عبد العزيز ال إبراهيم.