تراند اليوم : ريهام عبد الغفور تتصدر غلاف مجلة «لاونج»

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استعادت الفنانة ريهام عبد الغفور ذكرياتها مع شخصية «فريدة» التي قدمتها في مسلسل «زي الشمس»، خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال اللقاء الذي أجرته مع مجلة Lounge.

ونشرت ريهام عبر حسابها الشخصي على موقع «انستغرام»، صورة غلاف المجلة، الذي ظهرت فيه بالشكل الخاص بشخصية «فريدة»، وعلقت كاتبة: «هل تفتقد فريدة بالفعل؟ حسناً فقد عادت مجدداً، خصيصاً لإجراء هذا اللقاء فقط، استمتعت بالرجوع إلى ذكريات زي الشمس والعقود المستقبلية على مسرح الملك لير، مع مجلة Lounge».

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كما نشرت أيضاً صورة أخرى من صفحات المجلة، وعلقت عليها كاتبة: «أريد أن أصبح ملكة القلوب (الأميرة ديانا)»، في إشارة منها إلى أن «فريدة» ملكت قلوب كل من عرفوها مثلما فعلت الأميرة الراحلة ديانا.

يذكر أن مسلسل «زي الشمس» من بطولة دينا الشربيني وأحمد داود وأحمد صلاح السعدني وسوسن بدر وجمال سليمان وأحمد مالك وعمر السعيد ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.