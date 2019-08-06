شاهد: ذهبت لشراء الشوكولاتة فأكلها الدب

توفيت فتاة روسية تُدعى سونيا تشيرنيغوفا (14عامًا)، بين أسنان دب مفترس، بعد خروجها لشراء شكولاتة وعصير من أحد المتاجر المحلية في قرية ”يودفا“ شرق روسيا.

وعثر شابان من القرية على جثة سونيا، لكنهما لم يستطيعا التعرف عليها بسبب اختفاء ملامحها، بحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

واعتقد سكان القرية في البداية أن الضحية تعرضت لهجوم من ذئب بسبب الإصابات الشديدة في الوجه والرقبة والرأس، قبل أن يجدوا آثار أقدام دب في مكان الحادثة.

ولم يتمكن والد الفتاة الروسية سيرجي تشيرنيغوفا، من التعرف على جثة ابنته، بسبب تشويه وجهها بالكامل، وكانت رقبتها شبه مقطوعة مع وجود آثار عض عليها، وكان شعرها ممزقًا جراء هذا الهجوم العنيف.