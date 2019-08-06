حقيقة وفاة منة عرفة في إحدى المستشفيات بمصر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، أنباء عن وفاة الفنانة المصرية منة عرفة في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة؛ بسبب حادث سير، فيما لم ترد أي تأكيدات رسمية بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، تحدثت منة عرفة عن الانتقادات التي توجه لها بسبب إطلالاتها الجريئة، مشيرة إلى أن الجمهور مازال يعتقد أنها صغيرة ولكنها أتمت الـ 21 عاماً.

وأضافت منة عرفة أنها شاركت في مسلسل "راجل وست ستات" في 10 مواسم دفعة واحدة، لتمزح عن طول الفترة قائلة: "أنها بدأت طفلة ودخلت الجامعة وتزوجت وأنجبت طفل"، وهو التصريح الذي أثار الجدل وظن البعض أنه اعتراف منها بالزواج والإنجاب لأول مرة.

وأوضحت الفنانة المصرية أنه رغم أن الملابس الجريئة المفتوحة موضة رائجة، إلا أنها لا ترتديها ولا تتعمد الظهور بها، مؤكدة على أن من يراها في الحقيقة يؤكد لها أن وجهها طفولي وتبدو صغيرة للغاية، ولكن مع ارتدائها لملابس مختلفة عنها ووضع المكياج وتصفيف الشعر مع الكعب العالي تبدو أكبر سناً أمام الكاميرا.