شاهد: قبلة على جسر "بيت لحم" تودي بحياة زوجين

أدت قبلات وأحضان تبادلها زوجان على جسر بيت لحم الشهير في مدينة كوسكو جنوب شرق البيرو، إلى حادث مأساوي، حيث سقطا من أعلاه، وفارقا الحياة.

وأظهرت كاميرات المراقبة في الشارع، لحظة انغماس هيكتور فيدال 36 عامًا، وزوجته مايبث إسبينوزا 34عامًا، في العناق والقبلات، من أعلى الجسر البالغ ارتفاعه 50 قدمًا.

وظهرت الزوجة وهي تضع ظهرها على سور الجسر ومن ثم تجلس فوقه، ثم عانقت زوجها، بينما كانت المركبات تمر على الطريق أسفلهما.

ولفت الزوجة ساقيها على خاصرة زوجها، ليضع الأخير ذراعيه حول كتفيها، ولكن في غضون ثوان فقدت الزوجة توازنها وبدأت في التراجع لخلف الجسر، ثم تشبث الزوجان ببعضهما البعض، في محاولة يائسة حتى لا يسقطان، ولكنهما سقطا أرضًا، حيث أبلغ المارة الطوارئ، ونقلا للمستشفى، ليعلن وفاتهما.



