الفنان ابراهيم فرح يتعرض لأزمة صحية شديدة وهذه تفاصيلها

تعرض الفنان المصري إبراهيم فرح، لوعكة صحية شديدة، أدخلته العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة، بعد تراجع حالته الصحية بشكل كبير.

ونشر محمود، نجل الفنان المصري صورة لوالده إبراهيم فرح، عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر فيها الأخير مستلقيا على السرير داخل المستشفى، خلال تلقيه العلاج.

وفي منشور آخر واصل محمود الدعاء لوالده قائلا: "ابرهيم فرح شفاك الله وعاااافاك يا حبيبى الكبير. الله يكتبلك الشفاء بحق الايام الكريمه".

وطلب محمود من أصدقائه، الدعاء لوالده، قائلا: "ادعوا لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة هو حاليا بالعناية المركزة ومحتاج دعواتنا كلنا".

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يذكر أن إبراهيم فرح، من الممثلين أصحاب الوجوه التي لا تنسى بالرغم من قلة أعماله وصغرها، إلا أنه قدم العديد من الأدوار التي لا تنسى، مثل: "الخواجة عبد القادر"، "شيخ عرب همام"، "كفر دلهاب"، "حلاوة الدنيا"، "واحة الغروب" و"الزيبق".

إبراهيم فرج ولد بالسيدة زينب لوالدين من أسوان، وأحب التمثيل من صغره وشارك بالمسرح المدرسي، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لكن ظروف عائلية أجبرته على ترك الدراسة بالمعهد والنزول للعمل، لكن حبه للفن ظل ملازمه.

