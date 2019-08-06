شاهد: سما المصري تثير جدلًا واسعا لهذا السبب

أثارت المصرية سما المصري، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي؛ عقب مشاركتها في مسيرة للمثليين بهولندا.

ونشرت سما عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو لمسيرة لما يعرف بمجتمع ”الميم“ بشوارع هولندا، موضحة أنها شاركت بها على اعتبار أنها حفل زفاف، ولكنها تفاجأت بأنها مسيرة للمثليين.

وعلقت الفنانة المصرية عبر الموقع قائلة: ”إذ فجأة وأنا ماشية كده في شوارع هولندا لقيت زفة كده شبه زفة العروسة عندنا وكنت لوحدي ورحت وقفت واتفرجت عادي زي عندنا في مصر ورقصت وهيصت وفرفشت.. فرح بأه وبعد كده اكتشف يا سادة إنها مسيرة للمثليين واتصدمت بس الحمد لله ما مشتش وراهم قعدت أصور بس“.

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دعا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للقبض على سما المصري؛ بتهمة ”نشر الرذيلة“ في المجتمع، إذ إنها ليست المرة الأولى التي تقوم بنشر فيديوهات ”إباحية“، بحسب وصف متابعينها.

ونشرت الراقصة المصرية، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة صور وفيديوهات من زيارتها الأخيرة إلى هولندا.

وأظهرت سما خلال هذه الصور ومقاطع الفيديو معظم مفاتنها؛ الأمر الذي اعتبره البعض "خدشًا للحياء العام وهدمًا لأخلاقيات المجتمع المصري".