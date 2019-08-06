شاهد: الفنانة قمر تستعرض نفسها بملابس داخلية

تستمر الفنانة قمر بنشر صور جريئة تتخطى الحدود على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام، رغم التعليقات السلبية والانتقادات والهجوم العنيف الذي يشنه عليها الجمهور.

فبعد ظهورها منذ أيام من دون ثياب مغطية صدرها بيديها وذلك خلال وجودها في ولاية كاليفورنيا الأميركية، نشرت قمر مؤخراً صورة لها عبر "انستغرام" ظهرت فيها وهي تخلع ثيابها وتستعرض ملابسها الداخلية مما عرضها للانتقادات ولهجوم عنيف.

الفنانة قمر الطحش اسمها الفني قمر من مواليد 27 مايو 1986، مغنية لبنانية، ولدت في مدينة طرابلس من أسرة مسلمة، اشتهرت بجمالها وبعد إطلاق أغنيتها الأولى "ناره بتحرقني" واستمرت بمسيرتها الفنية حتى أطلقت ألبومها «حلوة».

ولعبت دور البطولة في الفيلم المصري حصل خير، ومؤخرا قامت بعمل أغنية فيديو كليب تحت عنوان "كيس ماي ليبس" الذي ظهرت فيه بشكل مثير للجدل من حيث كلمات الأغنية ولقطات الفيديو المصورة المثيرة بحسب وسائل إعلام مختلفة.

وتزوجت قمر من جمال مروان وكانت قمر قد لجأت إلى القضاء المصري في العام 2010، وأقامت دعوى "إثبات نسب" ابنها ضدّ حفيد الرئيس جمال عبد الناصر – صاحب قنوات «ميلودي» حينها – ودخل الطرفان في نزاعٍ طويل استمرَّ سنوات.