تنسيق الثانوية الازهرية 2019 المرحلة الأولى علمي .. أدبي بنين وبنات : موعد فتح ابواب التنسيق الازهري...

تنسيق الثانوية الازهرية 2018 المرحلة الاولي والذي يبحث عنه طلاب الثانوي الازهري الان، بعد ان ظهرت نتيجتهم واطمئنوا على نتيجة كل منهم يبدأ البحث عن تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية الأزهرية 2018، وهو ما يشغل بال الآلاف من طلبة وطالبات الثانوية العامة الأزهرية بفرعيها الأدبي والعلمي، فبعد أن أنتهى قطاع المعاهد الأزهرية على مستوى عموم محافظات الجمهورية من ماراثون الثانوية العامة الازهرية للعام الدراسي 2018/2017، وظهور نتائج الثانوية الأزهرية للعام الحالي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث تم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 63.81%، وينتظر الطلاب الأزهريين، تنسيق دخول الجامعات الأزهرية لعام 2018، ونحن من خلال مقالنا سوف نعرض عليكم كافة مستجدات الخاصة بتنسيق الثانوية الأزهرية التوقعات المبدئية لتنسيق العام الجامعي القادم على مستوى كافة الجامعات الأزهرية، وكذلك رابط التنسيق الإلكتروني حتى يتاح للطلاب تسجيل رغباتهم فور الإعلان الرسمي عن الحد الأدني للقبول بالجامعات الأزهرية، تابعونا.

ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة عبر موقع الحكومة المصرية والتى سوف يتم تحدد بعد موعد المرحلة الثالثة وننتظر بعدها فتح باب التنسيق للتنسيق الأزهري فتابعونا,

فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الأزهر الأسبوع المقبل

صرح الشيخ صالح عباس ،رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فى صباح اليوم بأن باب التنسيق للمرحلة الاولى للثانوية الأزهرية 2018، سوف يكون متاح فى الاسبوع القادم حيث سوف يتم باب التسجيل لرغبات طلاب جامعة الأزهر الناجحين بالدور الأول عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، وسيكون التسجيل لمدة اسبوع كامل بعد يتم غلق التسجيل وإعادة فتحه مرة أخرى بعد ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية الازهرية والتى تنطلق يوم 9 أغسطس وتستمر لمدة اسبوعين.

مازلنا نتابع معكم اعلان مشيخة الأزهر الشريف عن موعد فتح باب التنسيق الخاص بطلاب الثانوية الأزهرية للهادم الدراسى الجديد للدخول الى كليات و معاهد الازهر 2019.

تنسيق الجامعات الأزهرية 2019/2018

صرح الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن تنسيق بالنسبة لدخول الجامعات الأزهرية، ذات طابع خاص في إجراءات التنسيق ، حيث يتم إتباع بعض النظم والقواعد المنظمة للتنسيق بقطاع الأزهر، وأعلن سيادتة أن قطاع الأزهر أتاح خدمة إلكترونية لأبنائه طلاب الثانوية الأزهرية، حيث يتم تسجيل رغبات الطلاب الأزهريين في مختلف المراحل عبر البوابة الحكومة المصرية، تنسيق جامعات الأزهر.

والجدير بالذكر انه بعد الانتهاء من المرحلة الاولى للتنسيق الازهري سيتم انتظار ظهور نتائج امتحان الدور الثانى للثانوية الازهرية التى سوف يبدا موعد امتحان الدور الثانى بها يوم 9 أغسطس وتمتد الى اسبوعين ويبدا بعدها تنسيق المرحله الثانيه وفتح باب تسجيل الرغبات لكل من الناجحين فى الدور الثانى والطلاب التى لم يتوافر لديهم الحظ فى القبول فى المرحله الاولى من التنسيق لوم يتم تحديد موعد تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الازهر بعد.

موعد فتح باب التسجيل إلكترونياً بتنسيق المرحلة الأولى بالجامعات الأزهرية للعام الجامعي 2019/2018

بعد استلام جامعة الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية للعام 2018، من قطاع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، لتجميع البيانات والإحصائيات اللازمة لبدء انطلاق تنسيق المرحلة الأولى الجامعات الأزهرية، ثم يتم التواصل مع المسئولين عن بوابة الحكومة المصرية لفتح باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب، ومن المتوقع أن يبدأ ذلك في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2018، ويستمر لمدة أسبوع كامل لإعطاء الفرصة أمام أبنائنا الطلاب للتسجيل بمنتهي الحرية والشفافية.

والجدير بالذكر أن تنسيق الجامعات الأزهرية منقسم إلى تنسيق خاص بالبنين، حيث يضم مجموعة كليات جامعة للبنين فقط، ثم تنسيق آخر خاص بكليات جامعة البنات.

مواقع مكاتب التنسيق الإلكتروني بكليات جامعة الأزهر وفروعه

يتم تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهر التنسيق لدخول احدى الكليات التابعة لجامعة الأزهر الشريف، أما عن طريق التسجيل إلكترونيا عبر رابط تنسيق المرحلة الاولى بوابة الحكومة المصرية، أو بالتوجه إلى أحد الفروع الآتية :

مكتب التنسيق الرئيسي بفرع مدينة نصر للبنات المدينة الجامعية للبنين .

فرع طنطا بكلية الشريعة والقانون بطنطا

فرع أسيوط الأمانة العامة بأسيوط

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مؤشرات تنسيق الأزهر 2018 للبنين والبنات

التوقعات الأولية للحد الأدنى للقبول بالجامعات الأزهرية لكافة الشعب الأدبي والعلمي لعام 2018 و مؤشرات المرحلة الأولى مؤشرات تنسيق الأزهر 2018

كلية طب البنات الحد الأدنى للقبول بجامعة ( القاهرة وأسيوط ودمياط): 620.5 درجة بنسبة 95.46%.

الحد الأدنى للقبول بجامعة ( القاهرة وأسيوط ودمياط): 620.5 درجة بنسبة 95.46%. كلية طب البنين الحد الأدنى للقبول بجامعة (القاهرة وأسيوط ودمياط): 611 درجة بنسبة 94%.

الحد الأدنى للقبول بجامعة (القاهرة وأسيوط ودمياط): 611 درجة بنسبة 94%. كلية طب الأسنان بنين الحد الأدنى للقبول بجامعة (القاهرة وأسيوط): 604 درجة بنسبة 93%.

الحد الأدنى للقبول بجامعة (القاهرة وأسيوط): 604 درجة بنسبة 93%. كلية صيدلة البنات الحد الأدنى للقبول بجامعة (القاهرة وأسيوط): 611 درجة بنسبة 94%.

الحد الأدنى للقبول بجامعة (القاهرة وأسيوط): 611 درجة بنسبة 94%. كلية طب الاسنان بنات الحد الأدنى للقبول (بالقاهرة): 618 درجة بنسبة 95.8%.

الحد الأدنى للقبول (بالقاهرة): 618 درجة بنسبة 95.8%. كلية الصيدلة بنين الحد الأدنى للقبول بجامعة (القاهرة): 601 درجة بنسبة 92.46%.

الحد الأدنى للقبول بجامعة (القاهرة): 601 درجة بنسبة 92.46%. كلية الصيدلة بنين الحد الأدنى للقبول بجامعة ( أسيوط): 591.5 بنسبة 91%.

الحد الأدنى للقبول بجامعة ( أسيوط): 591.5 بنسبة 91%. كلية الهندسة بنين الحد الأدنى للقبول بجامعة (القاهرة وقنا): 572 بنسبة 88%.

الحد الأدنى للقبول بجامعة (القاهرة وقنا): 572 بنسبة 88%. كلية الهندسة بنات الحد الأدنى للقبول (القاهرة): 594 درجة بنسبة 91.38%.

الحد الأدنى للقبول (القاهرة): 594 درجة بنسبة 91.38%. كلية التمريض بنات الحد الأدنى للقبول بجامعة (القاهرة): 586 درجة بنسبة 90.15%.

الحد الأدنى للقبول بجامعة (القاهرة): 586 درجة بنسبة 90.15%. كليات البنات الأزهرية شعبة الترجمة الفورية بالعاشر الحد الأدنى للقبول : 88.65%،

شعبة الترجمة الفورية بالعاشر الحد الأدنى للقبول : 88.65%، كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة شعبة ترجمة فورية الحد الأدنى للقبول 88.97%

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