تراند اليوم : أفلام عيد الأضحى 2019: احمد حلمي يعود للسينما بفيلم خيال مآته

متابعات الخليج 365 – فاجئ النجم المصري احمد حلمي جمهوره ببوستر فيلمه الجديد (خيال مآته) ضمن افلام عيد الأضحى 2019 , هل تأثر احمد حلمي بمسلسل ( لا كاسا دي بابل) البروفيسور , حيث كشف الفنان المصري احمد حلمي تفاصيل اكثر عن فيلمه الجديد بعد ان غاب 3 سنوات عن السينما المصرية , حيث كان فيلم ( لف ودوران ) هو اخر أفلامه السينمائية 2016 , طرح أحمد حلمي في الساعات الماضية البرومو المبدئي لخيال مآته والبوسترات الرسمية التي تجمعه مع نجوم الفيلم الآخرين .

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فيلم أحمد حلمي الجديد خيال مآته 2019

أشعل احمد حلمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اعلن عن فيلمه الجديد (خيال مآته) ليدخل بذلك في في تنافس شرس مع أبطال فيلم الفيل الأزرق كريم عبد العزيز وفيلم الكنز محمد رمضان واحمد عز في ولاد رزق 2 , وبذلك يدخل فيلم خيال مآته الصراع مع أفلام السينما المصرية 2019 وأفلام عيد الأضحى 2019 .

فاجئ احمد حلمي الجماهير بظهوره بشخصية رجل عجوز ضمن أحداث العمل الذي يكتبه عبد الرحيم كمال ويتولى إخراجه خالد مرعي.

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وهذه الشخصية واحدة من الشخصيات التي يلعبها البطل ضمن الأحداث في الفيلم الذي يشارك في بطولته بيومي فؤاد ومنة شلبي وخالد الصاوي.

وعلق أحمد حلمي على الإعلان الخاص بالفيلم قائلا: “فيلم خيال مآته.. العيد الكبير 2019.. أتمنى من كل قلبي انه يعجبكوا.. يارب”، ليتلقى بعدها التهاني من أصدقائه ومحبيه.

انهالت التهاني على احمد حلمي وكان أول المهنئين زوجته منى زكي التي تسانده دوما في جميع أفلامة , كما هنئه أمير كرارة وشيكو وأوس أوس وياسمين عبدالعزيز وأصالة وكندة علوش وعمرو يوسف وعدد آخر من نجوم الوطن العربي الذين أكدوا أنهم في انتظار جديد البرنس، كما يلقبه الجمهور.