ترامب يتهم ألعاب الفيديو بزيادة مستويات العنف وجرائم الكراهية

رفضت صناعة ألعاب الفيديو اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها تزيد العنف وترفع مستوى ارتكاب الجرائم في الولايات المتحدة الأمريكية وقالت أن سائر دول العالم تمارسها.

وقالت رابطة برمجيات الترفيه، في بيان، “أكثر من 165 مليون أمريكي يمارسون ألعاب الفيديو، ومليارات الأشخاص يلعبون ألعاب الفيديو في مختلف أنحاء العالم، ولكن المجتمعات الأخرى، التي تمارس فيها ألعاب الفيديو بنفس القدر من ال حماس ، لا تواجه نفس المستويات المأساوية من العنف التي توجد في الولايات المتحدة”.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، أضافت مجموعة صناعة ألعاب الفيديو أن الآباء الذين لديهم مخاوف يمكن أن يتعلموا من المواقع الإلكترونية المعروفة بشأن السيطرة على الألعاب التي تتم ممارستها في منازلهم.