شركة سفينة تيتانيك تعلن إفلاسها

أعلنت شركة سفية آر إم إس تيتانيك Titanic الإنجليزية، إفلاسها بعد استنفاذ كل الحلول السياسية المتاحة لإبقاء الشركة.

وتواجه مجموعة "هارلاند أند وولف" المصير الأصعب وهو إشهار إفلاسها، حيث قال متحدث باسم الشركة: "عقد مجلس الإدارة سلسلة اجتماعات ونتيجتها ستكون تعيين وكلاء إفلاس"

بدوره قال النائب عن الحزب الاتحادي الديمقراطي غافن روبنسون لإذاعة بي بي سي في إيرلندا الشمالية: "إيجاد حل على المدى المنظور يبدو غير مرجح على نحو متزايد ولقد استنفدنا كل الحلول السياسية المتاحة".

يذكر ان شركة "هارلاند أند وولف" كانت توظف أكثر من 30 ألف شخص في أوائل القرن العشرين، لكن عدد موظفيها حالياً لا يتعدوا الـ 130، وفقاً لموقع الفن.

ويشار الى أن في عام 1997 تم إنتاج فلم سينمائي عن هذه المأساه التي حدث بالسفينة وهو فيلم تايتانيك من بطولة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسليت ومن أخراج جيمس كاميرون.