السعودية: رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة 1441 عبر المقار المحوسبة

أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب إبراهيم الرشيد أن اختبار القدرات العامة 1441 تقام بشكل مستمر طوال العام، عبر المقار المحوسبة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

وأوضح بأن المركز يتيح إجراء اختبار القدرات العامة عبر الحاسب الآلي بالمقار "المحوسبة" المنتشرة في مناطق السعودية، سعياً لتوفير مرونة في أوقات الاختبار، وتخفيف الانتظار لدخول الاختبار، والوصول بهذه الخدمة والتقنية للمستفيدين في مختلف مناطق السعودية، وكذلك لأبناء السعوديين خارج السعودية.

كما ونوه إلى أن اختبار القدرات العامة يتم من خلال استخدام أنظمة إلكترونية مشفرة، وذلك للتخلص من الاختبارات الورقية، وسهولة التعامل مع أنواع الاختبارات والنماذج المختلفة للأسئلة، خاصة الأسئلة التي تعتمد على الصوت والصورة والاستماع والتحدث، إضافة إلى السرعة في إعلان النتائج، كما أنها تلبي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ضعيفي البصر والمعاقين حركيًّا؛ إذ تم تصميم غرف خاصة في المقار مهيأة لهم بالكامل.

وبين بأن اختبار القدرات العامة يقيس القدرات التحليلية والاستدلالية، ويركز على معرفة القابلية للتعلم بعيداً عن التميز في موضوع معين، من خلال القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، و القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والاستنتاج و القياس.

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وحث جميع المتقدمين والمتقدمات للاختبارات على ضرورة تهيئة أنفسهم نفسياً ومعرفياً قبيل دخولهم للاختبار ، والاطلاع على المحتوى التعريفي والإرشادي الذي تم توفيره على الموقع الإلكتروني للمركز عبر دخول موقع التهيئة والتدريب التابع لمركز "قياس"، وفق سبق.

ويمكن الاستفادة من البرنامج من خلال زيارة الرابط: هنا.

وأشار إلى أن الفترة الأولى لاختبار القدرات العامة الورقي للعام الجديد ستُعقد من 5-13 صفر 1441هـ، والفترة الثانية ستُعقد في 4-12 رجب 1441هـ، وذلك من خلال عدد من المقار الموجودة في مدن ومحافظات السعودية، عبر موقع المركز هنا.

ويشار إلى أن اختبار القدرات العامة مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، كما أنه يسعى لمساعدة الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب والطالبات الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.