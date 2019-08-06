تحت تهديد السلاح مواطن يخطف طفلته

قام مواطن جزائري، باختطاف طفلته التي تبلغ عامين، في إنجلترا عقب تقييد موظفي الملجأ وتهديدهم بالسلاح، لأنه كان محروماً في الماضي من حقوق الوالدين.

وأفادت الشرطة الإسبانية، :" أن رجل من الجزائر قدم الى الملجأ، وتحت تهديد السلاح قام بتقييد الموظفين لأخذ طفلته بسبب حرمانه منها مؤخراً .

و بعد ذلك، استقل طائرة إلى مدينة وهران الجزائرية عن طريق مطار مدريد في إسبانيا، وتم اعتقاله مباشرة على متن الطائرة، وفقاً لموقع سبوتنيك.

ويذكر أن القوات الأمنية الإسبانية سلمت الطفلة إلى ممثلي الخدمات الاجتماعية، ومن المقرر إرجاعها في المستقبل القريب إلى المملكة المتحدة.