خسارة أغنى 500 رجل في العالم خلال يوم واحد

نشرت وكالة بلومبرغ الأمريكية المختصة بالإقتصاد، تقرير يوضح إنخفاض نسبة أرباح مؤشر أغنياء العالم خلال يوم، وذلك مع انخفاض الأسهم الأمريكية في ظل الحرب التجارية مع دولة الصين.

وذكر التقرير، أن أغنى 500 شخص خسروا حوالي 117 مليار دولار من صافي ثروتهم، مع انخفاض الأسهم الأمريكية عقب تواصل الحرب التجارية مع الصين، فيما خسر جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، وحده 3.4 مليار دولار

وجاءت الخسارة مع توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل: الذهب مع احتدام التوتر التجاري بين بكين وواشنطن، وذلك بعدما أعلن الأمريكي دونالد ترامب في مجموعة تغريدات من 168 كلمة عزمه فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع صينية تستوردها الولايات المتحدة، وفقاً لروسيا اليوم.

ويشار الى مدى تأثير تغريدات الأمريكي دونالدو ترامب على السوق، والتي تكبدت في خسارة أغنياء العالم نحو 700 مليون دولار أمريكي.