الفنان تيم حسن يعلق على انضمام عادل كرم وديما في الهيبة

علق الممثل السوري تيم حسن، على أحد حساباته الشخصية عبر موقع التويتر، بشأن قرار انضمام الفنان اللبناني عادل كرم، والممثلة السورية ديما قندلفت، في مسلسل الهيبة الجزء الرابع.

وقال :"أهلا ومية سهلا بعادل الغالي نورت الهيبة بوجودك يانجم و فرحة كبيرة وإضافة وجود ديما الغالية بيننا بالنجاح والتوفيق النا كلنا سوا ان شاء الله عادل كرم، ديما قندلفت" .

ويشار إلى أن هذا الجزء سيكون من كتابة فؤاد حميرة وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة الصبّاح.

Advertisements

الهيبة مسلسل سوري لبناني تم إنتاجة سنة 2017 أُعد للعرض في موسم، من بطولة الفنان السوري تيم حسن، والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ، والفنانة السورية منى واصف والفنانة اللبنانية كارلا بطرس، والفنانة السورية الصاعدة روزينا لاذقان، وفقاً لموقع الفن.

و تم عرض الجزء الثاني من المسلسل تحت عنوان "الهيبة العودة" في رمضان 1439 هـ 2018، وقد عرض هذا الجزء أحداث وقعت زمنيا قبل أحداث الجزء الأول، و في الجزء الثالث رمضان 2019 يقع جبل (تيم حسن) في حب الفتاة (سيرين عبدالنور)، وسط الصراعات المدوية التي يدور بداخلها جبل