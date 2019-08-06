هجوم عنيف على افنان الباتل بعد تصريحاتها عن سفر السعوديات

نشرت افنان الباتل مقطع فيديو لها تتحدث فيه عن تمسكها بتصريح السفر مع عائلتها، وجاء ذلك بعدما تم إصدار قرار يسمح للمرأة السعودية بالسفر دون قيود، مما أثار ردود أفعال غاضبة وهجوم عنيف عليها من قبل الجمهور السعودي.

وقالت افنان الباتل:" حتى لو بلغتي عمر الواحد وعشرين لازم تظلي تحت جناح أهلك ، اسمك من أسمهم سمعتك من سمعتهم ، وما يأخذك ال حماس لخيالات ما هي واقعية وقرارات راح تندمين عليها" .

وأضافت: " أنت لازم تحسين إن فيه ولي أمر لك ، يعني لما بروح زواج صديقتي هنا في الرياض بقول لهم أنا بروح ساعة وراجعة" .

وانتشرت تصريحات افنان الباتل كالنار في الهشيم عبر "السوشيل ميديا"، وأثارت ردود أفعال غاضبة من قبل الجمهور السعودي وانتقادات لاذعة لها، مطالبين بعدم التدخل في هذه القضية سيما وأنهم يطمحون لها منذ زمن.

Advertisements

وأشارت احدى السعوديات إلى أن الباتل لم تعاني مما عانته المرأة السعودية عند إصدار جواز سفر يتطلب موافقة أحد الذكور من العائلة والذي كان يتبع لنظام الولاية في المملكة، وفق صحيفة المرصد.

فيما تداول رواد موقع "تويتر" تصريحات افنان الباتل تحت وسم "انت برجوازية"، "افنان_الباتل_اخرسي".