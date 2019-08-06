تراند اليوم : هنا جدول اختبارات الثانوية العامه في مصر :جدول امتحانات الثانوية...

مصر -الخليج 365

متابعينا الكرام ننشر لكم اخر الاخبار بخصوص امتحانات الثانوية العامه في جمهورية مصر العربية,حيث انه لم يتبقي الوقت لكي تبداء الامتحانات حيث من المقرر ان تبداء امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 8/6/2019

حيث ننشر لكم جدول الاختبارات الثانوية العامه

Advertisements

وكما اكد خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ,أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون الامتحانات لهذا العام يبلغ 659253 طالبا وطالبة

وأضاف «عبد الحكم» أن عدد اللجان بامتحانات الثانوية العامة بلغ 1817 لجنة على مستوى مدارس الجمهورية

ونوفر لكم متابعينا الكرام جدول الاختبارات الثانوية العامة