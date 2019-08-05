شاهد: الفنانة امل حجازي تؤدي مناسك الحج

نشرت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي، صورة لها فور وصولها إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، ونشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو ظهرت فيه بملابس الأحرام.

وقالت "حجازي" في الفيديو: "أطلب من كل إنسان أخطأت في حقه بقصد أو بدون قصد أن يسامحني.. وبشكر ربنا على النعم التي أعطاني إياها..وبحس إني مقصرة مهما قدمت من عبادات وصلاة وحج".

وتابعت: "بدل ما أكون واقفة على المسرح سأكون واقفة بين يدي رحمتك علي جبل عرفات.. ربنا يتقبل مني ومن كل الحجاج"، الأمر الذ لاقى تعاطفًا كبيرا معها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة أمل حجازي ارتدت الحجاب في 2017 وأطلقت العديد من الأناشيد الدينية التي لاقت رواجًا واسعا في العالمين العربي والاسلامي.