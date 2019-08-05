كلمات عن عيد الاضحى المبارك للاصدقاء

العيد هو فرحة المسلمين كباراً وصغاراً ويجتمع به الأقارب والأصدقاء وفي عيد الأضحى يتجه الناس بعد صلاة العيد إلى ذبح الأضاحي.

وفي وقت سابق، أعلن‏ت السعودية أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، يوافق الأحد 11 آب/ أغسطس الجاري، جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن المحكمة العليا السعودية، التي أفادت بأن غدًا الجمعة الأول من شهر ذي الحجة، بعد ثبوت رؤية الهلال.

وأشارت إلى أن "الوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه"، كما أفادت صحيفة عكاظ عبر "تويتر" بأن "أول أيام عيد الأضحى (الأحد) 10 ذي الحجة الموافق 11 اغسطس.

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فيما خالفت سلطنة عمان ذلك الإعلان، وأعلنت الإثنين 12 آب/ أغسطس أول أيام عيد الأضحى. حيث أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة بالسلطنة، وفق وكالة الأنباء العمانية، عن عدم ثبوت رؤية الهلال.

كلمات عن عيد الاضحى المبارك:

كتاب ابيض نرفع معه ما علق في الافكار أو أمل جميل كنا نترقبه أو كف ممدودة بالحب أو قلب دخلته عنوه خائفاً لتورق لك فيه ما لم يكن بالحسبان من حنان شمس تصحبنا كلما لاح صباح لنستلهم من نهارها تلك الينابيع الصادره من القلوب لأنها أصل كل نور كل البدايات لتأخذ بألبابنا إلى شبابيك قد تطل على مشاعر ومواقف وأشياء تمر عليها الكثير من الصور ويراع النبل ياه الكثير الكثير مما يقربنا لاكتشاف كنه الحياه عندما يحب الإنسان منا يكون ودوداً وعندها فقط تكتشف بأنك راقي حنون جداً وبدون ترتيب للكلام تكون المشاعر رحبة عميقة صامتة وبلا ترتيب تكون الأشياء أجمل وأعمق وتكون السماء أشمل على اتساعها ومن عيد إلى عيد نسافر على سفن الفرح لكل لحظة عيد.

