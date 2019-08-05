شاهد: الاعلان عن ملكة جمال ايران Miss Iran World

فازت الشابة ليلى أحمد علي بلقب ملكة جمال إيران، وذلك خلال فعاليات جرت في لبنان بعد أن تم جزء كبير من مراسم المسابقة على الإنترنت الأمر الذي أحاط المسابقة بالعديد من التساؤلات.

ليلى أحمد علي طبيبة أسنان تحمل الجنسية البريطانية وجرى حفل التنصيب في أحد الأماكن العامة في بيروت بحضور عدد كبير من مصممي الأزياء والشخصيات العامة والدبلوماسية.

وأكدت ليلى أنها ستركز كل اهتمامها على القضايا الإنسانية خاصة وأنها تستعد للمشاركة في مسابقة ملكات الجمال منذ سنوات حتى وجهت اهتمامها نحو القضايا العامة بجانب عالم الموضة والأزياء.

وعقدت المسابقة تحت عنوان ملكة جمال إيران العالم Miss Iran World وتفوقت خلالها ليلى وتمكنت من لفت كافة الأنظار إليها من كافة الأقطار.

يشار إلى أن المسابقة التي تنظمها شركة MC في لبنان هي بديل لمسابقة ملكة جمال إيران التي تم حظر إقامتها منذ قيام الثورة الإسلامية بقيادة الخميني حيث تنظم في السنوات الأخيرة خارج إيران.