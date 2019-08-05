بداية اجازة عيد الاضحى 1440 للموظفين في السعودية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، عن موعد إجازة عيد الأضحى في القطاع العام، والتي ستكون بنهاية دوام يوم الإثنين 4 ذي الحجة، الموافق 5 أغسطس 2019.

وأشارت الوزارة عبر حسابها على «تويتر»، إلى أن العودة للعمل ستكون يوم الأحد 17 من ذي الحجة من العام 1440 هـ، وفقًا لتقويم أم القرى، والتي توافق 18 أغسطس 2019.

وقالت وزارة الخدمة المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رداً على سؤال أحد المغردين، إن إجازة عيد الأضحى لهذ العام 11 يوماً بحسب تقويم "أم القرى"، تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة الموافق 6 أغسطس.

وأضافت وزارة الخدمة المدنية، أن إجازة عيد الأضحى المبارك، ستنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه الموافق 16 أغسطس.

يشار إلى بعد انتهاء أولى الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية لعام 1440 هـ، وهي إجازة عيد الفطر المبارك، ينتظر الآن الموظفين التابعين للخدمة المدنية موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام الجاري الموفق 1440هـ.