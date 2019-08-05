تهاني عيد الاضحى المبارك 2019 - رسائل تهنئة

يحرص عدد من النجوم العرب على أداء سنة ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك، وكل عام يأتي على رأس القائمة النجمة المغربية دنيا بطمة التي تظهر في الصور خلال شراء الأضحية أو الاحتفال صباح العيد مع زوجها وابنتها.

كذلك بالنسبة للراقصة المصرية فيفي عبده والتي لا تنشر صور لها خلال الذبح لكنها تشارك الجمهور طقوس عيد الأضحى وتناول الوجبات المصرية المفضلة لديها مع العائلة.

من أبرز النجوم الذين يحرصون على أداء هذه السنة وفاء عامر وشقيقتها آيتن عامر وأيضًا النجم محمد رمضان الذي يُثير الجدل بصور الأضاحي كل عام بعد الذبح.

وهو نفس الحال بالنسبة للراقصة دينا التي تنشر صورها وملابسها كل عام ملطخة بالدماء بعد الذبح الأمر الذي يُثير استياء الجمهور ويعرضها لنقد واسع حيث يعتبر البعض أنه تصرف غير لائق.

في حين تفضل بعض النجمات الابتعاد عن عملية الذبح بالكامل مثل رانيا يوسف التي تخاف من الدماء وعبير صبري التي تشعر بالخوف من الأمر لكن تحرص كلاً منهما على تأدية الطقوس دون المشاركة بها بشكل شخصي.