موعد عيد الاضحى 2019 في كندا

يأتي موعد عيد الأضحى في كندا هذا العام في يوم الحادي عشر من شهر أغسطس، وهو اليوم نفسه الذي يحتفل به المسلمون في كل أرجاء العالم بهذا العيد الديني المحبب إلى نفوس الأمة الإسلامية.

في سياق آخر، قال مسؤولون في شركات الطيران ووكالات سياحة وسفر إن دبي تعتبر خياراً أول بالنسبة للعديد من العائلات في المنطقة لاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة من المملكة العربية السعودية.

وهناك ارتفاع في نسب إشغال الرحلات المغادرة والقادمة إلى دبي لكن هذه النسب تختلف من وجهة إلى أخرى وتتراوح بين 80 إلى 90% وترتفع عن ذلك على بعض الخطوط. وفقا لصحيفة البيان الإماراتية. وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

وساهم الطلب المرتفع على السفر خلال عطلة عيد الأضحى في ارتفاع أسعار التذاكر بنسب متفاوته تتراوح بين 10 و30% لاسيما على الوجهات الأكثر شعبية وطلباً والتي استحوذت على النسبة الأكبر من الزوار، فيما بقيت دبي الخيار المفضل للعائلات الخليجية كما في كل الأعياد.