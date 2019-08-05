رسائل معايدات عيد الاضحى 2019 بكافة اللهجات

رغم أن الأمة الإسلامية كالجسد الواحد، تجمعها العديد من الشعائر الإسلامية، إلا أن طقوس الاحتفال بالأعياد تختلف من بلد لآخر، ولكن تجمعهم الفرحة التي تدخل البيوت في ذلك الوقت.

رسائل معايدات عيد الاضحى 2019 مرفقة أدناه

حيث تبدأ الاستعدادات المادية والمعنوية له بفترة من شراء الملابس والهدايا واقتناء الأضحية وإعادة ترتيب المنازل وتصميم أجواء خاصة استعدادا لاستقبال هذه المناسبة العظيمة.

ففي مصر عندما يقترب العيد يبدأ المسلمون بالاستماع إلى تكبيرات العيد وأغنية "يا ليلة العيد أنستينا" لأم كلثوم والتي دائما ما يستمع إليها ليلة العيد، كما تقوم النساء بتنظيف بيوتهن كما جرت العادة منذ سنوات بعيدة.

ثم يأتي وقت صلاة العيد، ويذهب المسلمون لأداء الصلاة في الساحات المخصصة، ثم يرجعون إلى بيوتهم لذبح الأضحية في عيد الأضحى وبعد الذبح يفطر المصريون كبدة الأضحية ويستعدون لإعداد طعام الغداء.

أما بالنسبة للعيدية فهناك من يعطون في العيد لذويهم وأحبابهم من الصغار أموالا تعبيرًا لهم عن فرحتهم، وهناك يعتبر اللحم عيدية للأقارب مرددين "ده عيد اللحمة مش عيد العيدية" المقصود به عيد الفطر.

أما في الأردن وفلسطين فيتبادل المصلون التهاني بمناسبة العيد، ومن ثم زيارات الأقارب لمعايداتهم، والتي تتأخر في عيد الأضحى عن عيد الفطر لانشغال الناس بذبح الأضاحي لأن غالبية العوائل تضحي بعد الصلاة.

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رسائل معايدات عيد الاضحى:

- كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام كل عام وأنت بخير

- كلماتي تتعثر خجلى وتقول لك بحبً ليس يخفى تقبل الله طاعتك.. وأتم بالعيد فرحتك.

- كل عيد وأنت لربك طائع ولنبيك تابع ولدينك رافع ولأهلك نافع عيدك مبارك

- لا تحلم إني أقلك عيد سعيد لكن بقلك شي واحد إنت سعادة كل عيد

- كل عام وانت إلى الرحمن أقرب.. كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل.. كل عام وهمتك للجنة تكبر