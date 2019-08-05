موعد عيد الاضحى ٢٠١٩ في السويد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في السويد، عن موعد اول ايام عيد الاضحى المبارك، مشيرا الى انه يبدا يوم الاحد 11 من شهر اغسطس كما وينتهي في الـ 14 اغسطس، كما ان وقفة عرفات ستكون في تاريخ 10 من الشهر نفسه.

ويعد عيد الاضحى في السويد واحدًا من أهم الاحتفالات التي يهتم بها المسلمون بعد عيد الفطر المبارك، ويحتفل المسلمون في السويد بعيد الأضحى المبارك من خلال الإحساس بالبهجة والسعادة الذي يسيطر عليهم، وخصوصًا من يقوم بأداء الحج منهم.

ويقوم المسلمون في السويد بالكثير من المظاهر التي توضح احتفالهم بالعيد فيذهب البعض إلى الحدائق والمنتزهات، كما يذهب البعض الآخر إلى زيارة الأقارب والأصدقاء.

وكان معهد البحوث الجيوفيزيائية في القاهرة، قد أكد أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس/ آب المقبل.

وقال المعهد في بيان: إن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440، سيولد في تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل، في الأول من شهر أغسطس، والـ29 من شهر ذي القعدة الحالي (يوم الرؤية).