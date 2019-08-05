السلطات المصرية تحيل ممثل مصري للتحقيق بعد نشره فيديو لولادة طفلته

قررت النيابة المصرية إحالة الممثل المصري أحمد حسن حسين وزوجته إلى التحقيق، بعد قيامهم بنشر فيديو لولادة طفلتهما، وتعريض حياتها للخطر.

وأعلنت د.عزة العشماوي، أمين عام المحلي القومي للأمومة والطفولة، قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، عن واقعة الإساءة لطفلة وتعريضها للخطر، بمقاطع فيديو قاما الزوجان بنشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،بحسب بوابة "أخبار اليوم".

وأوضحت "العشماوي" أن المجلس القومي للأمومة والطفولة، استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخدمة نجدة الطفل على الخط الساخن 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وأضافت أن زوجين استغلا ابنتهما، التي لم يتجاوز عمرها أيام، وقام والدها بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفي فيديوهات أخرى كان يقوم بضربها حتى تبكي، وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانقاذ الطفلة.

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وفي هذا السياق، نوهت د.عزة العشماوي، إلى أن المجلس قام بتحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، وقد حددت هذه الحالات بـ "تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد"، مضيفة أن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.

وأثارت الفيديوهات غضب رواد مواقع التواصل، وطالبوا بالتحقيق مع الزوجين، وعلى أثره تقدم عدد من المتابعين ببلاغات للمجلس القومي للأمومة والطفولة، الذي استجاب وقام باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد الزوجين.

يذكر أن الزوج يدعى أحمد حسن حسين، وهو ممثل و"يوتيوبر"، يبلغ من العمر 23 عاما، واشتهر من تقديم فيديوهات على "يوتيوب" تشاركه زوجته فيها، وحققت عدد مشاهدات بلغت 250 مليون مشاهدة.

وقد يعاقب الزوجان بنص المادة 291 من قانون العقوبات والتي تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه في العمل القسري.وفق سبوتنيك