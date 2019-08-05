جريمة بشعة زوجة أب تعذب ابنته بحجة التقصير

تعرضت الطفلة المصرية هبة التي تبلغ من عمرها 8 سنوات، لأشد أنواع التعدي والتعذيب من قبل زوجة أبيها، وتعرضها للحرق واللكمات على وجهها بحجة تقصيرها في اعمال المنزل.

وقال جد الطفلة هبة رضا السعدني، :" إن والدة الطفلة حضرت لزيارتها والاطمئنان عليها، وطالبت بعيش الفتاة معها وهو ما رفضه ، لأنه لايقبل أن تعيش حفيدته مع زوج أم لتتكرر ذات المأساة.

متابعا: "أنا أولي بها سأربيها وأهتم بها كما ربيتها من قبل قبل أن يأخذها والدها قسراً"، مشيرا إلى تحسن الحالة الصحية للطفلة التي ضربتها زوجة أبيها، مما أدى لكسر 4 ضلوع ونزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بجسدها، بالإضافة لحروق نتيجة قيامها بحرقها بسكين وضربها المتواصل ركلاً وبرأس حزام على رأسها."

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ومن جهته قرر نقيب المحامين دمياط ياسرأبو هندية، تقديم كل الدعم للمحامين الذين أعلنوا تضامنهم ودفاعهم وحضورهم مع الطفله هبة ، وقائلا:"هذا ليس بجديد عن أعضاء نقابة محامين دمياط ونحن معهم خطوة بخطوة حتى ينال المتهمين عقوبتهم الرادعة وسنقدم للطفلة والجد كل الدعم."

ويذكر ان جد الطفلة هبة، اتهم سائق نجله وزوجته بتعذيب الضحية والشروع في قتلها، بعد انتقال الضحية للعيش معهما بعد طلاق والدتها من أبيها وزواجها بأخر، لتتركها مع أجدادها وبعد وفاة الجدة طالبهم الأب بإعادة الطفلة للعيش معه ومع زوجته، وفقاً لموقع الوطن

وباشرت نيابة مركز دمياط التحقيق وانتقل فريق النيابة لمستشفى دمياط التخصصى، فتح تحقيق مع والدها وزوجته المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام واستعجال التقرير الطبي للحالة وضم تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.