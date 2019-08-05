سارة الطباخ تخرج عن صمتها وتعلق على تصريح الشرنوبي

علقت مديرة شركة إيرث برودكشن للإنتاج الفني سارة الطباخ، على خلافاتها مع الفنان المصري محمد الشرنوبي، عقب تصريحاته السابقة وإعلان فسخ الخطوبة التي أثيرت جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت الطباخ التي خرجت عن صمتها لأول مرة، " إن العمل الفني مستمر من طرف شركة إيرث برودكشن، ولا يوجد هناك مشكلة، والشرط الجزائي الموجود ما هو إلا "شو" يتم استداجها فيه".

وتابعت الطباخ، أن الردّ على أزمة الشرط الجزائي الموجود في عقد الشركة بينها وبين الشرنوبي، ما هو إلا "شو" يتم ‏استدراجها فيه، وأن الإعلان عنه تم بطريقة غير مهنية، لو ردّت عليه سيُقلل من قيمتها ولا يُعبر عن شخصيتها أو تربيتها أو ‏معتقداتها، وأنها "أكبر من هذا بكثير".‏

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وأكّدت، أن محمد الشرنوبي بالنسبة لها، موهبة آمنت بها ولا تزال، إلا أن التاريخ علمنا أن ‏التصرفات غير المهنية لا تضرُّ إلا صاحبها".‏

والجدير بالذكر أن الفنان محمد الشرنوبي نشر في شهر يوليو السابق، تصريحاً عبر إحدى حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، و أوضح فيه أن ‏علاقته بسارة الطباخ انتهت منذ فترة، ولكنها لا تزال تضغط عليه بالعقد الذي وقعه معها، وفقاً لموقع فوشيا.

ويشار الى أن الشرنوبي أعلن خطبته رسمياً على سارة الطباخ مديرة شركة الانتاج في شهر يونيو الماضي، كما و ونشرت سارة فيديو من داخل منزلها يرصد لحظة تقدم الشرنوبي لوالدها وموافقة الأب على الخطوبة.