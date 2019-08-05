طفلة في الرابعة من عمرها تحترق أمام جموع الناس في المغرب

تعرضت طفلة في الرابعة من عمرها في المغرب إلى الاحتراق إثر اشتعال النيران في منزل عائلتها ولم تستطع الفرار بسبب سياج حديدي علقت فيه

ووقع الحادث في أحد أحياء علال البحراوي بإقليم الخميسات المغربي، حيث وقف سكان الحي أمام الطفلة وهي في الرابعة من عمرها والنيران تلتهم جسدها، من دون أن يتمكنوا من إنقاذها.

وبينما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن شهود عيان أن رجال الإطفاء وسيارة الإسعاف تأخروا كثيرا بالحضور إلى موقع الحادث، ذكر موقع "المغرب اليوم"، أنه تم "توجيه انتقادات إلى جهاز الإطفاء الذي اكتفى برش المياه بطريقة لا تكاد تصل إلى النيران عوضا عن استعمال السلم لإنقاذ الطفلة الموجودة بالطابق الأول".

ووفقاً لروسيا اليوم، لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة بعد نقلها إلى مستشفى مدينة تيفلت بسبب الحروق الخطيرة التي أصابتها، فيما نجت والدتها وأختها الرضيعة من الحادث.