السعودية: قوات أمن الحج تستعد لاستقبال الحجاج بقيادة وزير الداخلية

رعى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حفل نظمته قوات أمن الحج وذلك، للاطلاع على جاهزية القوات للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء المناسك في موسم الحج 1440هـ.

وحضر الحفل الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من أصحاب المعالي أعضاء لجنة الحج العليا وقادة القطاعات الأمنية.

وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله مقر الحفل بمكة المكرمة مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي وعدد من القيادات الأمنية، وفور وصول سموه عزف السلام الملكي.

وبدوره، أكد الحربي على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ خطط أمن الحج وأداء مهامهم على أكمل وجه وفق منظومة عمل متكاملة وخطط أمنية وقائية شاملة، قائلاً:" إن قوات أمن الحج والمساندين لهم من كافة القطاعات العسكرية والجهات الحكومية والخدمية الأخرى جاهزون لخدمة حجاج بيت الله الحرام للمحافظة على سلامة الحجاج".

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وأضاف:" نؤكد أن كافة الجهات الحكومية والخدمية في كامل جاهزيتها لمباشرة المهام لخدمة وراحة ضيوف الرحمن، كما أن رجال الأمن جاهزون لمباشرة وتنفيذ خطط أمن الحج لمنع كل ما من شأنه المساس بأمن الحج بكل قوة وحزم، وذلك استشعاراً منهم لقدسية الزمان والمكان لتوفير الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام"، وفق الرياض.

وتخلل الحفل عرض عسكري لقوات امن الحج والذي اشتل على عروضات حديثة تمكنهم من المشاركة في موسم الحج 1440هـ.

كما وتم تأدية فرضية "نحن جاهزون" والتي نفذها رجال الأمن العام، لرفع التنسيق والتفاعل بين الجهات الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن.

كما تم تشكيل عبارات ترحيبية بالحجاج من قبل منسوبي شؤون التدريب بالأمن العام، وتم الإعلان عن اختتام الحفل عبر عزف السلام الملكي.