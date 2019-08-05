جالية نيويورك تهنـــي آل الكبادي بزفاف أبنائه

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عدن - ياسمين التهامي - أفراح آل الكبادي بجمهورية بمصر

تهاني مغترب بمناسبة بزفاف أبنائه

عبدالغني اليوسفي

تهاني وتبريكات في أفراح آل الكبادي وبوسط حضور كبير من السلك الدبلماسي اليمني والعربي و المغتربين اليمنين والشخصيات السياسية والاجتماعية والأهل والأقارب والمشايخ من محافظة إب خاصة واليمن عامة، وبأفراح تغمرها البهجة والسعادة والسرور تقيم أسرة آل /الكبادي من أبناء محافظة إب زفاف أبنائه الشابان الخلوقان" عـــــــــلاء.وعمـــــــــر عبدالله صالح الكبادي وبمناسبة دخولهم القفص الذهبي ...

الف الف الف مبروك عليكم .

تهنئة ومباركة من العميد عبد الله صالح الكبادي بزفاف أبنائه

من روح متيم ومحب الى روح تسكن الروح والفؤاد.....

أبنائي الغالين على القلب والفواد



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