الشرطة تتلف 92 مركبة غير قانونية في ضواحي القدس

أتلفت الشرطة اليوم 92 مركبة غير قانونية تم ضبطها خلال نشاطات مرورية سابقة في قرى وبلدات ضواحي القدس المحتلة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن شرطة ضواحي القدس أتلفت 87 مركبة و 5 دراجات نارية غير قانونية كانت محجوزة في ساحة مديرية شرطة ضواحي القدس تم ضبطها خلال سلسلة من النشاطات المرورية سابقا في قرى وبلدات شمال وشمال غرب وجنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

واكدت ان الشرطة مستمرة في محاربة المركبات والدراجات غير القانونية حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق .

وحضر عملية الإتلاف ممثل عن وزارة النقل والمواصلات ووزارة المالية بالإضافة إلى إدارة المرور والعلاقات العامة في الشرطة وقسم الشؤون الإدارية والمالية وامن الشرطة.